Febbre Cristiano Ronaldo in Arabia: tifosi invadono il campo e... quello che succede è clamoroso!

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Febbre Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, dove il portoghese ingaggiato dall'Al-Nassr (che deve secondo una soffiata anonima deve però risolvere un problema per poterlo tesserare ) pur senza essere ancora mai sceso in campo è già il protagonista assoluto del campionato.

Cosa è successo

A dimostrarlo quanto successo nell'ultima sfida tra l'Al-Ittihad di Nuno Espirito Santo e l'Al-Hilal, interrotta per qualche minuto a causa dell'invasione di due tifosi di casa, che hanno imitato in campo la celebre esultanza di CR7 tra le facce sorprese dei calciatori in campo prima di essere raggiunti e bloccati dagli addetti alla sicurezza, che li hanno poi accompagnati fuori dal terreno gioco consentendo così all'arbitro di far riprendere il gioco. Una provocazione nei confronti della squadra ospite, grande rivale dell'Al-Nassr, che alla fine ha però vinto 1-0.