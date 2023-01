Joao Felix in Premier League: c'è una novità

Joao Felix lascerà l' Atletico Madrid . Su questo ormai ci sono pochi dubbi: l'attaccante portoghese ha rotto con Simeone e vuole cominciare presto una nuova avventura, possibilmente in Premier League . L' Arsenal , come è noto, resta in vantaggio. Ha stabilito un canale diretto con il giocatore e con gli spagnoli. Per questo, già nelle prossime ore, potrebbe esserci un'accelerazione decisiva. Le condizioni stabilite dai Colchoneros del resto sono note a tutte le società interessate: si tratta di un prestito oneroso sui 18 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a fine stagione. Il tecnico Arteta viene descritto fiducioso in merito ad un ingaggio di Joao Felix, ma è consapevole della concorrenza del Manchester United. Che proprio nei giorni scorsi ha sondato il terreno per capire i margini dell'affare. Insomma, i prossimi saranno giorni decisivi per conoscere il futuro di uno degli attaccanti più pagati della storia del calcio.

Non solo Joao Felix

L'Arsenal non si ferma in ogni caso a Joao Felix, anzi: proprio in queste ore sta battagliando con il Chelsea (in trattativa anche per il rinnovo di Kantè) per aggiudicarsi Mudryk. I Gunners, si sa, sono arrivati per primi e hanno il sì totale del talento ucraino, ma i Blues in questo momento sono imprevedibili e sempre più scatenati sul mercato. Nei giorni scorsi sia il club di Boehly sia l'Arsenal hanno incontrato i dirigenti dello Shakhtar a Londra. Presto, quindi, la decisione finale su un'altra trattativa che coinvolge i club della Premier League.