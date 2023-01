Inter, che asta per Thuram: la decisione dell'attaccante

Il futuro di Marcus Thuram resta un rebus. L’attaccante francese, seguito dall’Inter, vuole cambiare squadra a fine stagione quando il suo contratto terminerà naturalmente. Ma in questo periodo il pressing delle società straniere è aumentato, per questo motivo c’è chi non esclude ribaltoni a sorpresa o colpi di scena già in questa sessione. Il Chelsea, in particolare, ha manifestato un interesse concreto per il figlio di Lilian, con l’obiettivo di bruciare la concorrenza degli altri club, intenzionati invece ad ingaggiarlo per giugno. E ci riferiamo all’Aston Villa e all'Atletico Madrid, mentre il Bayern sembrerebbe al momento meno coinvolto. I bavaresi hanno infatti effettuato dei sondaggi senza tuttavia approfondire i contorni dell’affare. Se ne riparlerà, quindi, più avanti, assicurano dalla Germania.