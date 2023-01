Preso Joao Felix: ora il Chelsea vuole Thuram jr

L’arrivo di Joao Felix (23) non ha particolarmente scaldato i tifosi del Chelsea . Il talento portoghese, da tempo nei radar dei Blues, è infatti ritenuto un buon calciatore ma non un campione straordinario, da ingaggiare ad ogni costo. Di certo gli ottimi rapporti tra il suo agente Jorge Mendes e il proprietario Boehly hanno permesso ai londinesi di bruciare la concorrenza di Arsenal e United riducendo contestualmente le richieste dell’ Atletico Madrid . Come? Prima della firma con la società di Stamford Bridge è stato rinnovato il contratto del classe ‘99 di un altro anno, per abbassare il suo ammortamento a bilancio. L’accordo raggiunto domenica prevede, quindi, il pagamento di circa 11 milioni di euro per il prestito oneroso, in aggiunta allo stipendio di Joao Felix sui 5 milioni di euro. Nell’intesa non figura poi un obbligo di riscatto: se ne riparlerà, eventualmente, più avanti.

Chelsea scatenato

E non finisce qui, perché l’arrivo dell’attaccante portoghese a Londra (ieri in città con la famiglia per visite e firme) non preclude la possibilità di prendere un altro rinforzo offensivo come Marcus Thuram (25). In realtà nei piani del francese, in scadenza il prossimo giugno, l’addio ai Gladbach dovrà arrivare a fine stagione quando il suo contratto scadrà naturalmente. Ma considerando le disponibilità e le ambizioni di questo Chelsea non si può scartare anche l’arrivo del nazionale transalpino, molto corteggiato all’estero e in Italia. L’Inter, in particolare, è presentata come una sua storica estimatrice ma difficilmente i nerazzurri potranno competere con le big straniere sulle tracce del figlio di Lilian. Chi è in pole? Complicato stilare al momento una classifica. Questo perché la scelta di Thuram terrà conto anche del progetto tecnico della squadra e del ruolo che gli sarà attribuito. Capitolo Christopher Nkunku (25): l’accordo tra Chelsea e Lipsia resta confermato per giugno. Si tratta, ricordiamolo, di un affare sui 60 milioni.

Chelsea, Jorginho e il rinnovo monstre

Altro colpo

Sono anche i giorni di Mychajlo Mudryk (22). Il talento ucraino si è da tempo promesso all’Arsenal e la sua fedeltà ha letteralmente conquistato i tifosi dei Gunners, che lo aspettano in città già questa settimana. L’intesa di massima tra gli inglesi e lo Shakhtar è stata infatti raggiunta intorno agli 80-90 milioni, con bonus. Vanno sistemati solo i dettagli. Passiamo in Spagna, dove l’Atletico Madrid ha inserito il nome di Memphis Depay (28) nella short-list dei sostituti di Joao Felix. L’attaccante del Barcellona ha il contratto a termine e per questo vuole scegliere con attenzione la sua prossima squadra. Senza dimenticare che i blaugrana pretendono un indennizzo economico. Ieri il tecnico del Psg Galtier si è espresso così sul rinnovo di Leo Messi (35) per un’altra stagione: «Leo è felice a Parigi». Pillola finale su Yann Sommer (34). Il portiere, accostato anche all’Inter, vuole solo il Bayern. I bavaresi restano dunque in trattativa con il Borussia M’Gladbach per l’ingaggio dell’estremo difensore, in scadenza il prossimo giugno.