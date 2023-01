"Messi giocherà con Ronaldo in Arabia. Si sa già la squadra". La clamorosa indiscrezione

Vista sui Mondiali 2030

Di questo almeno è convinto Nasser Al-Attiyah, tiratore a volo e pilota qatariota campione in carica della Dakar (vinta 4 volte) che è anche uno sceicco e cugino dell'emiro proprietario del Psg, attuale squadra della 'Pulce': "Grazie ad Al-Nassr, che ha ingaggiato Cristiano Ronaldo per una cifra pazzesca di un milione di dollari - ha detto in un'intervista a 'Mundo Deportivo' -, anche Messi tra qualche mese firmerà per un club dell' Arabia Saudita. SOno sicuro e posso dire anche quale squadra: sono sicuro che raggiungerà Al-Hilal (società di Riad, ndr)". Una convinzione che nasce da "una mia sensazione - ha aggiunto - perché tutti stanno spingendo affinché l'Arabia Saudita ospiti la Coppa del Mondo nel 2030. Penso che abbiano bisogno di grandi nomi nel loro campionato per attrarre persone e migliorare il loro calcio in vista dei Mondiali".