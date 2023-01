Depay all'Atletico Madrid, è fatta: manca solo l'ufficialità

BARCELLONA - È ormai fatta per il trasferimento di Memphis Depay all' Atletico Madrid dal Barcellona . La trattativa è ormai ai dettagli e si attende solo l'ufficialità. Sfumata definitivamente la pista Inter , che secondo alcune indiscrezioni aveva proposto uno scambio con Correa .

Depay all'Atletico Madrid, manca l'ufficialità

Nella trattativa tra Atletico e Barcellona è stata fondamentale la volontà dell'attaccante olandese. La stampa spagnola riporta, infatti, che Depay non si è presentato all'ultimo allenamento di Xavi, senza dare alcun preavviso. I blaugrana hanno inteso il gesto come una rottura definitiva e hanno dato il loro sì al passaggio ai colchoneros. Un rinforzo importante per Simeone, come sostituto di Joao Felix andato in prestito al Chelsea.