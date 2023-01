"Il Brasile cerca un ct top e insiste per prendere Ancelotti"

RIO DE JANEIRO (Brasile ) - Commissario tecnico di prestigio cercasi. Il Brasile non ha fretta, ma ha le idee chiare per il futuro della panchina verdeoro, che la CBF vorrebbe affidare a un allenatore di categoria "top" dopo il divorzio da Tite . E dopo il "no" di José Mourinho , l'obiettivo sarebbe diventato Carlo Ancelotti .

Ronaldo il "fenomeno" per convincere Re Carlo

In principio fu Mourinho, lusingato ma mai tentato dall'avventura sulla panchina della Seleçao. Però il profilo cercato dal presidente federale Ednaldo Rodrigues è a prova di equivoci: "Cerchiamo un allenatore di prestigio, che possa darci un livello di gioco adeguato al valore degli atleti e che giochi un calcio offensivo. Faremo tutto il necessario per assumere un tecnico che si dedichi al nostro Brasile". Il nome nuovo insomma è quello di Re Carlo, che ha più volte ribadito la volontà di rispettare il suo contratto con il Real Madrid, in scadenza nel giugno del 2024. Secondo Uol Esporte invece i margini ci sarebbero e l'asso nella manica della CBF sarebbe "fenomenale": Ancelotti ha infatti da anni un rapporto di amicizia, stima e affetto con Luis Nazario de Lima, al secolo Ronaldo, l'originale. E sarebbe proprio il Fenomeno la carta da giocarsi per convincere l'allenatore italiano ad accettare la proposta verdeoro.