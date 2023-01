Borussia Dortmund: ecco le cifre del rinnovo choc di Moukoko

Fine della telenovela. Dopo l'accordo dei giorni scorsi, ieri è arrivato il rinnovo di Moukoko con il Borussia Dortmund fino al 2026. Decisivo è stato il ruolo dell'allenatore Terzic, con cui il giovane attaccante ha un ottimo rapporto. Ma ovviamente anche l'offerta economica ha giocato un ruolo fondamentale: con i gialloneri il calciatore guadagnerà circa 6 milioni di euro a stagione e riceverà un ricco premio alla firma vicino ai 10. Moukoko era nel mirino del Chelsea e del Barcellona, che avevano provato in tutti i modi a strappare il suo sì durante il Mondiale in Qatar. I Blues, in particolare, si sono interessati contattando direttamente il Borussia Dortmund. I tedeschi, però, non hanno mai perso le speranze. Conoscevano il desiderio del classe 2004, le sue ambizioni e le sue richieste. Così, è bastato aumentare l'ultima proposta per arrivare a dama.