Calciomercato LIVE: ultime trattative e news di mercato in diretta

La sessione invernale di calciomercato entra nel rush finale e si infiammano le trattative in vista della chiusura, prevista in Italia per le ore 20 del 31 gennaio. Con sei giorni ancora disposizione i club restano pronti a piazzare il colpo giusto per rafforzare le rose, meglio se 'low cost' o magari in prestito. Si studiano le formule più adeguate e si va a caccia del rinforzo giusto per accontentare gli allenatori: il lavoro dei direttori sportivi è senza tregua. Di seguito la cronaca live di tutte le trattative e i rumors che coinvolgono le squadre italiane e i club più importanti all'estero.