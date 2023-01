Nainggolan riabbraccia De Rossi: è a un passo dalla Spal

FERRARA - Radja Nainggolan potrebbe presto riabbracciare Daniele De Rossi: il "Ninja" è molto vicino a diventare un nuovo giocatore della Spal. Nella giornata di domani (giovedì 26 gennaio) l'ex Roma, compagno di DDR in giallorosso tra il 2014 e il 2018, potrebbe trovare l'accordo definitivo dopo aver limato gli ultimi dettagli. Contratto di sei mesi fino al prossimo giugno e possibile opzione di rinnovo automatico in caso di promozione della Spal in Serie A, questa dovrebbe essere l'offerta sul tavolo. Sono ore decisive, ma Nainggolan, che ha chiuso mlamente la sua avventura all'Anversa finendo fuori rosa, sembra davvero a un passo dal ritorno in Italia.