Calciomercato LIVE: ultime trattative e news di mercato in diretta

Il mercato arriva alla fase decisiva, con gli ultimi giorni di trattative. Il gong finale arriverà alle ore 20 del 31 gennaio. Ecco le operazioni dei principali club, che stanno studiando le ultime mosse per rinforzare le proprie rose e cercare qualche affare low cost. Di seguito la cronaca live di tutte le trattative e i rumors che coinvolgono le squadre italiane e i club più importanti all'estero.

10:25

Napoli, niente Ounahi: il marocchino va al Marsiglia

L'Olympique Marsiglia ha il sì dell’Angers e di Azzedine Ounahi per il trasferimento del nazionale marocchino al club focese. Sfuma così l'approdo del centrocampista in Serie A: era stato seguito a lungo dal Napoli.

10:00

Monza, sogno Karsdorp

Chi fiuta un colpo a effetto è il Monza: Adriano Galliani non esclude un acquisto a fine mercato e così l'ad brianzolo non perde di vista Rick Karsdorp, ai margini del progetto della Roma dopo la lite con Mourinho. Un'operazione complessa da imbastire: le difficoltà sono legate soprattutto al lauto ingaggio percepito dal giocatore olandese.

9:30

Shomurodov a un passo dallo Spezia

Accordo totale tra Roma e Spezia per il trasferimento in Liguria di Eldor Shomurodov. Ieri c'è stato lo scambio di documenti tra i giallorossi e i liguri: la formula del trasferimento è quella di un prestito secco da circa 1 milione di euro. Ora le firme dei contratti e le visite mediche del giallorosso, ai margini del progetto di José Mourinho.

8:30

Fiorentina-Brekalo: oggi le firme

Dopo i patti verbali dei giorni scorsi, oggi - dopo le visite - arriverà la firma sull’accordo che legherà Josip Brekalo alla Fiorentina fino al 2027 (la formula prevede tre anni e mezzo di contratto in partenza più un’opzione per la stagione successiva) a fronte di un ingaggio di 1,5 milioni di euro di parte fissa oltre ad una serie di bonus che faranno salire la cifra quasi fino a 2 milioni. Al Wolfsburg, invece, andrà un indennizzo di circa un milione oltre ad una percentuale sulla futura rivendita.

8:00

Juve, ecco il sostituto di McKennie

In attesa di definire il passaggio di Weston McKennie al Leeds, la Juventus sarebbe già al lavoro per regalare il sostituto a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato Florian Plettenberg di Sky Sport De, il club bianconero avrebbe infatti chiesto informazioni al Red Bull Lipsia per Benjamin Henrichs. (LEGGI TUTTO)

7:09

McKennie vicino al Leeds

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie è sempre più vicino al club inglese. I bianconeri lo valutano tra i 30 e i 35 milioni e accettano solo un prestito con obbligo di riscatto. Il Leeds ha proposto un prestito oneroso da 5 milioni, avvicinandosi poi alle richieste bianconere.

7:05

La Salernitana toglie Bonazzoli dal mercato

Per la Lazio sembra sfumare un nuovo obiettivo. Secondo quanto dichiarato dall'ad della Salernitana Maurizio Milan, Federico Bonazzoli non si muoverà nel mercato di gennaio: "Stiamo cercando un'altra punta, ma Federico resta parte della squadra e continuerà ad esserlo". (LEGGI TUTTO)

07:00

Zaniolo rifiuta il Bornemouth

Nicolò Zaniolo ha rifiutato la proposta del Bornemouth. L'attaccante della Roma non ha neppure voluto conoscere nei dettagli, nonostante il ricco stipendio messo a disposizione dagli inglesi (circa 5 milioni). Zaniolo non ha voluto incontrare il direttore sportivo del Bournemouth. La Roma è furiosa. (LEGGI TUTTO)