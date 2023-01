Salerno, anche Dursun. Thauvin va all’Udinese

L’Udinese mette la freccia e blocca il francese Florian Thauvin (30), libero sul mercato nonché storico pallino delle società italiane. Ex Olympique Marsiglia, reduce dall’esperienza al Tigres, l ’esterno d’attacco è atteso a Udine per le visite mediche e le firme sul contratto. È stato individuato come sostituto dell’infortunato Gerard Deulofeu (28). Intanto, ieri, è sbarcato in Italia l’ex Benevento Adolfo Gaich (23). Il goleador scelto dal Verona è arrivato dal Cska, con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 6 milioni di euro. Decisiva la sua volontà. «Sono pronto per giocare, voglio portare la squadra alla salvezza», ha dichiarato a Sky Sport. Saluta invece Koray Gunter (28): oggi farà le visite mediche con la Sampdoria con Mickael Cuisance (23), prelevato dal Venezia. Sassuolo vigile su Edoardo Bove (20).

Ritorno

Venerdì la Salernitana ha raggiunto un accordo con lo Sporting per Jovane Cabral (24), ex Lazio, in prestito con diritto di riscatto: serve però l’uscita di un giocatore della rosa di Davide Nicola. Se partisse un altro attaccante, i campani potrebbero ingaggiare pure Serdar Dursun (31) del Fenerbahçe.

Blues

Dopo i nuovi approcci dei giorni scorsi, il Chelsea ha comunicato al Benfica di essere disposto a spendere i 120 milioni di euro della clausola di Enzo Fernandez (22) ma pagando a rate. I portoghesi, da parte loro, pretendono il versamento in un’unica soluzione. Moises Caicedo (21) ha chiesto la cessione, con l’Arsenal che si è spinto fino a 70 milioni di euro per strapparlo al Brighton di Roberto De Zerbi in queste ultime ore di trattative.