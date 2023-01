Portanova al Bari, i tifosi non ci stanno: "Non lo vogliamo"

BARI - Caos intorno a Manolo Portanova . Il centrocampista del Genoa , condannato lo scorso 6 dicembre a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nel 2021 (vittima una ragazza a Siena), non è stato più convocato per le gare del Grifone. Dopo le 12 presenze collezionate durante la gestione Blessin , il nuovo tecnico rossoblù Alberto Gilardino lo ha relegato in tribuna costringendo la società alla cessione del giocatore. Portanova , che restò un mese agli arresti domiciliari prima che la misura cautelare fosse revocata, partecipò regolarmente al ritiro con il Genoa ma dopo la condanna i tifosi rossoblù hanno chiesto e ottenuto che la società mettesse fuori rosa il centrocampista che ora dovrà cercarsi una nuova sistemazione.

Portanova, i tifosi del Bari in rivolta

Nelle ultime ore del calciomercato invernale il Bari ha accelerato le operazioni per prelevare il centrocampista classe 2000. Un rinforzo che, in Puglia, non è visto però di buon grado: i tifosi biancorossi si sono opposti e hanno chiesto alla società, con una rivolta partita sui social, di far saltare l'acquisto del giocatore. I sostenitori dei Galletti ritengono infatti l'arrivo di Portanova a Bari come un clamoroso autogol: il club biancorosso, in sinergia con il Comune di Bari, ha avviato negli scorsi mesi una campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne. Uno stallo che, nelle ultime ore di mercato, sta mettendo in forte imbarazzo Genoa e Bari che ancora non hanno ufficializzato l'operazione.