Ziyech è a Parigi, vicino l'accordo con il Psg

ROMA- Hakim Ziyech è a Parigi, dove è arrivato ieri in tarda serata per definire i dettagli del suo trasferimento al Psg. Lo scrive 'Le Parisien', spiegando che il 29enne nazionale marocchino, attualmente sotto contratto con il Chelsea (dove però ha poco spazio), prenderà il posto di Pablo Sarabia, che il Psg ha ceduto al Wolverhampton. Ziyech, protagonista degli ultimi Mondiali, era l'obiettivo di mercato della Roma se fosse riuscita a cedere Zaniolo in tempo utile per poi andare sull'ex dell'Ajax, ed era stato seguito a lungo anche dal Milan. Ma ora è vicinissimo al Psg: passate anche le visite mediche, si attende l'ufficialità della firma sul contratto.