Enzo Fernandez al Chelsea, è fatta: il costo è una follia

LONDRA (Inghilterra) - Un colpo da record per il Chelsea che nella finestra di mercato invernale ha sbaragliato la concorrenza spendendo cifre folli per rafforzare l’organico della squadra. La somma spesa per l’acquisto del centrocampista argentino Enzo Fernandez dal Benfica rappresenta un record assoluto per quanto riguarda la Premier League.