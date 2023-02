Mercato Chelsea, Klopp 'in tackle': la frecciata al veleno contro i Blues

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Dopo la chiusura della sessione invernale dei trasferimenti la Premier League torna in campo, ma in Inghilterra continua a far discutere il faraonico mercato del Chelsea che solo a gennaio ha speso circa 330 milioni di euro (121 solo per strappare il centrocampista argentino Enzo Fernandez al Benfica). Cifre che hanno suscitato clamore e destato la sorpresa di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool atteso domani (sabato 4 febbraio) dalla trasferta sul campo del Wolverhampton.

La battuta sul Chelsea "Il mercato del Chelsea? Non dirò nulla senza il mio avvocato...". Così l'allenatore tedesco ha scherzosamente risposto in conferenza stampa a una domanda sugli investimenti fatti dai 'Blues', che da soli a gennaio hanno speso più di quanto fatto da tutti i club di Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1 messi insieme. "Non capisco queste cose - ha proseguito Klopp -, cosa uno può fare e cosa no, sono tanti soldi e hanno preso tutti ottimi giocatori. Non capisco come sia possibile ma non fa parte del mio lavoro spiegarlo".