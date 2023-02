Il furioso attacco di De Rossi al ds della Spal: "Io le cose le dico in faccia". Cosa è successo

FERRARA - Il tackle era il suo marchio di fabbrica quando indossava la maglia della Roma e della Nazionale e a ricordarlo c'è anche un tatuaggio disegnato sul suo polpaccio. E anche ora che è il tecnico della Spal in Serie B, Daniele De Rossi non ha paura di andare a contrasto se ritiene che sia necessario per il bene della squadra. Ad accorgersene stavolta è stato il direttore sportivo dei ferraresi Fabio Lupo , al quale l'ex giallorosso ha lanciato una velenosa frecciata in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Bari .

La frecciata a Lupo

"Da quello che ho letto il direttore dice che sono soddisfatto del mercato, ma in genere io sono abituato a parlare per me e lui sa che non è vero" ha sottolineato De Rossi, a cui non sono evidentemente bastati gli arrivi del suo ex compagno Nainggolan, di Fetfatzidis e Brazao a fronte di quattro cessioni: "La prima esperienza con il mercato è stata surreale, non saprei come altro descriverla. Sono soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione e sento che si butterebbero nel fuoco per me come io farei per loro, ma credo che bisognerebbe collaborare e ascoltare le indicazioni dell'allenatore sulle caratteristiche. Questo non è successo".