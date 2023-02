"Dumfries, Kane e non solo: la nuova formazione stellare dello United"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - A Manchester, sponda United, c'è aria di cambiamento. I Glazer, proprietari del club, hanno messo in vendita la società e, secondo alcuni rumors, un gruppo di privati del Qatar starebbe per presentare un'offerta milionaria per l'acquisizione definitiva. Se così fosse, i Red Devils potrebbero spadroneggiare sul mercato la prossima estate. Nel mirino ci sarebbero grandi nomi: Dumfries dell'Inter, Kane del Tottenham, Bellingham del Borussia Dortmund, come riporta "The Sun". Ma anche Oblak dell'Atletico Madrid e Ansu Fati del Barcellona.