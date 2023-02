Report Fifa: a gennaio mercato record

ROMA - Se il 2022 è stato l’anno della ripresa del calciomercato internazionale (oltre 20 mila trasferimenti, un giro d’affari di 6,5 miliardi di dollari, per la prima volta in crescita dopo la crisi indotta del Covid) quello appena iniziato può essere l’anno della definitiva ripartenza. Anche grazie alle follie inglesi, con il Chelsea in testa (Enzo Fernandez dal Benfica per 121 milioni è l'ultimo colpo dei Blues). È la fotografia che emerge dal rapporto Fifa sui trasferimenti internazionali conclusi durante la sessione di mercato invernale di questa stagione. Con 4.387 giocatori che hanno cambiato maglia a gennaio, intanto, è stato appena stabilito il record per la finestra di metà stagione (+14,4% rispetto al 2022); il giro d’affari è stimato in 1,57 miliardi di dollari, con l’89,7% della spesa sostenuta dai club europei. Rispetto a un anno fa, il valore degli acquisti conclusi nel mercato di riparazione è cresciuto addirittura del 49,4%. Anche in questo caso si tratta di un nuovo record.

Prestiti e dintorni Il report come sempre è stilato in base ai dati del sistema TMS della Fifa, la piattaforma sulla quale avvengono tutte le operazioni internazionali. Se il 62% dei trasferimenti coinvolge giocatori in scadenza di contratto, da segnalare che iniziano a diminuire i prestiti, che oggi rappresentano il 14,8% dei movimenti. È un primo effetto del nuovo regolamento internazionale che limita a 8 in entrata e 8 in uscita le operazioni a titolo temporaneo per ciascun club (a eccezione degli Under 21 e dei giocatori formati nel vivaio). È ancora presto, tuttavia, per valutare la reale portata della svolta imposta dalla Fifa.

Compro giovane I trasferimenti internazionali vedono concentrata la spesa per i calciatori tra i 18 e i 23 anni (per i minorenni, lo ricordiamo, esistono regole rigidissime): 1,134 miliardi spesi per 326 calciatori. Praticamente il 52,4% delle operazioni e il 72,4% del giro d’affari.

Dominio Premier Con oltre quattromila trasferimenti, tra acquisti e cessioni, i club dell’area Uefa dominano ovviamente il mercato: 1,405 miliardi di dollari spesi contro 1,262 miliardi di dollari incassati. La regina è come sempre l’Inghilterra (intesa come federazione, non solo come Premier League): 898,6 milioni di dollari investiti in operazioni all’estero. Al secondo posto la Francia con 131,9 milioni, quindi la Germania (85,8). L’Italia non entra nelle leghe top: gli ingaggi conclusi all’estero sono soprattutto prestiti.