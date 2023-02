Zaniolo sceglie il numero 17: il motivo commuove i tifosi del Galatasaray

In memoria di Muhammed

L'ex Roma ha deciso infatti di indossare la maglia numero 17, quello degli anni che aveva il giovane tifoso del 'Gala' Muhammed Emin Ozkan morto a causa del sisma. Un gesto simbolico molto apprezzato in Turchia, così come l'aiuto concreto che Zaniolo ha dato attraverso una donazione (secondo il sito 'Sporx.com' il 23enne attaccante italiano ha devoluto 20 mila euro per le vittime) e presentandosi nello stadio del Galatasaray per aiutare nella raccolta di beni e viveri, come fatto nelle scorse ore anche dall'ex napoletano Mertens e dagli altri suoi nuovi compagni di squadra.