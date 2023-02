Chelsea, un big verso la cessione in estate: può essere un'opportunità

Il Chelsea è stato il protagonista assoluto della sessione di calciomercato di gennaio. I Blues hanno speso ben 329 milioni di euro per regalare al tecnico Graham Potter otto nuovi giocatori. In vista della sessione estiva, il club londinese sarà però costretto a snellire la rosa per rientrare nei paletti imposti dal fair play finanziario .

Chelsea, Pulisic può dire addio in estate

Secondo quanto riportato da ESPN, Christian Pulisic è tra i candidati principali per lasciare il Chelsea in estate. L'esterno americano era arrivato dal Borussia Dortmund nel 2019 per ben 64 milioni di euro ed era stato uno dei protagonisti assoluti nella conquista della Champions League del 2021. Da quanto Potter ha sostituito Tuchel sulla panchian dei Blues, Pulisic ha però perso sempre di più la maglia da titolare. Il suo contratto scadrà a giugno 2024 ed il Chelsea non ha intenzione di presentare alcuna offerta per il rinnovo. Per questo la stella della nazionale statunitense può diventare una vera e propria opportunità sul mercato. Newcastle e Mamchester United hanno già manifestato il proprio interesse, ma anche Juventus e Milan potrebbero farsi avanti per portare Pulisic in Serie A.