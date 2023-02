Bologna, l'agente di Ferguson rivela: "Ci sono due top club italiani su di lui"

"Ferguson merita il meglio. Sarà ceduto a non meno di 9 milioni"

Bill McMurdo, infatti, ha rivelato che il calciatore ha raggiunto un livello di un certo spessore, chiudendo la possibile ipotesi di un ritorno in Scozia con Rangers o Celtic: "C'è l'interesse - ha rivelato a Record Sport - di Milan e Juventus. Il Bologna è aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste. Credo che cercheranno come minimo 8 milioni di sterline (circa 9 milioni di euro). Detto questo, il Bologna ha venuto Hickey per 20 milioni di sterline e ha giocato solo 48 partite per loro. Ferguson merita il meglio. Ha imparato la lingua e una nuova cultura, questo gli ha fatto bene. È molto professionale, ha una classe a sé stante".