Bayern Monaco, Cancelo rivela: "Manchester City? Potrei tornare"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - "Il City ha un gruppo fantastico, il migliore in cui abbia mai lavorato. Tutto nella vita ha una fine, ma potrei anche tornare, non si sa mai". Intervistato dal quotidiano portoghese 'O Jogo', Joao Cancelo non dimentica il 'suo' Manchester City e rivela che, un giorno, potrebbe tornare in Inghilterra. "Lì ho creato una seconda famiglia", sottolinea l'ex difensore di Inter e Juventus, ora al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto proprio dai 'Citizens' di Pep Guardiola.