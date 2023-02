Zaniolo, Juve e McKennie: ecco cosa poteva succedere. Svelato l'incredibile retroscena

Leeds United, Radrizzani: "Orta mi ha suggerito Chiesa, Mckennie sta bene. Zaniolo? Abbiamo provato lo scambio"

Nell'ultima sessione del calciomercato di gennaio, Zaniolo ha lasciato la Roma per trasferirsi al Galatasaray. Tante squadre, però, hanno provato ad acquistarlo, tra cui il Leeds United, come confermato dallo stesso presidente Radrizzani: "All'ultimo momento abbiamo proposto uno scambio con uno dei nostri, ma non si poteva perché la Roma non aveva posti da extracomunitari".

Radrizzani ha rivelato poi un retroscena su un altro talento italiano: Chiesa. L'esterno della Juve non è mai stato ufficialmente richiesto dal Leeds, ma il Direttore Sportivo del club lo apprezza molto: "Se il DS Orta mi ha mai proposto un acquisto dalla Serie A? Federico Chiesa. McKennie si sta ambientando, ha sicuramente qualità".