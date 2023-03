Bayern diviso dall'esonero di Nagelsmann, Kimmich: "Allenatore eccezionale"

BERLINO (GERMANIA) - L'esonero di Julian Nagelsmann da parte del Bayern Monaco non è ancora ufficiale ma viene dato per certo dalla stampa tedesca , che ha anticipato anche il nome del sostituto che sarà Thomas Tuchel . Una notizia che ha colto di sorpresa alcuni calciatori dei bavaresi, come il terzino Joao Cancelo protagonista di un'incredibile reazione quando gli è stata comunicata la notizia al termine del match di qualificazione a Euro 2024 vinto dal suo Portogallo contro il Lichtenstein.

Kimmich e Flick sorpresi

E di Nagelsmann ha parlato anche Joshua Kimmich: "Posso solo dire che è un allenatore eccezionale". ha detto il centrocampista del Bayern dal ritiro della Germania alla vigilia dell'amichevole contro il Perù. "Ho avuto tanti grandi allenatori, eppure posso dire che Nagelsmann è nella top 3 dei tecnici che mi hanno allenato - ha aggiunto Kimmich -. Per come stanno le cose al momento, potete capire che non posso dire altro". Anche il ct tedesco Hansi Flick, di cui Nagelsmann è stato il successore al Bayern, si è detto "molto sorpreso" delle indiscrezioni sull'esonero "ma non voglio aggiungere altro in segno di rispetto verso Julian".