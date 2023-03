Bayern, ufficiale Tuchel: Nagelsmann esonerato mentre era in vacanza

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La notizia ha fatto il giro del mondo nelle scorse ore ma l'ufficialità è arrivata solo oggi (venerdì 24 marzo): Julian Nagelsmann non è più il tecnico del Bayern Monaco che ha comunicato attraverso i propri canali ufficial l'esonero del tecnico (che secondo quanto emerge dalla Germania è stato avvisato della decisione mentre si trovava a sciare in vacanza in Austria durante la sosta per gli impegni delle nazionali). "Il Ceo Oliver Kahn e il direttore sportivo Hasan Salihamidzic sono giunti a questa decisione in consultazione con il presidente Herbert Hainer - si legge nel comunicato del club bavarese -. Nagelsmann sarà sostituito da Thomas Tuchel" che "ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e lunedì guiderà l'allenamento per la prima volta".

È Tuchel il sostituto

Queste invece le parole di Kahn: "Quando abbiamo ingaggiato Julian Nagelsmann nell'estate del 2021 eravamo convinti che avremmo lavorato con lui a lungo e questo è stato il nostro obiettivo fino alla fine. Julian condivide la nostra ambizione di giocare un calcio attraente e di successo, ma ora siamo giunti alla conclusione che la qualità della nostra squadra è venuta a mancare sempre più. Dopo i Mondiali abbiamo ottenuto poco in termini di risultati e di gioco. La mancanza di continuità nelle prestazioni mette a rischio i nostri obiettivi per questa stagione, ma anche quelli per il futuro. Ecco perché abbiamo deciso di agire adesso. Personalmente e a nome del Bayern, vorrei ringraziare Julian e il suo staff augurare loro il meglio per il futuro". Un commento anche da Salihamidzic: "È stata la decisione più difficile da quando faccio parte del consiglio sportivo del Bayern. Ho avuto un rapporto aperto, fiducioso e amichevole con Julian sin dal primo giorno. Mi dispiace per come ci siamo separati, ma dopo un'analisi approfondita dell'evoluzione tecnica della squadra, soprattutto da gennaio a ora, e tenendo conto anche della seconda parte della stagione precedente, abbiamo deciso di esonerarlo. Sono molto grato a Julian per quello che ha fatto per il Bayern e gli auguro il meglio". Nelle ore precedenti la notizia dell'esonero aveva colto di sorpresa alcuni giocatori della squadra bavarese, come il centrocampista tedesco Kimmich e il terzino portoghese Cancelo che ora lavoreranno agli ordini di Tuchel, chiamato a lottare per il titolo in Bundesliga e atteso dalla doppia sfida contro il Manchester City nei quarti di Champions League.