"Se salta Kane il Manchester United vuole un attaccante della Serie A"

Piano B e C

Non è un mistero, i tabloid inglesi da tempo scrivono di un forte interesse del Manchester United per l'"Urugano" per il quale sarebbe disposto ad offrire 80 milioni di euro. Secondo "As" però, se i Red Devils non riuscissero a regalare il bomber inglese a Ten Hag, avrebbero già il piano B e C: Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte sarebbe la prima opzione, altrimenti ci sarebbe Rasmus Hojlund in lista. Il centravanti dell'Atalanta, che ha fatto sognare la sua Danimarca a suon di gol, ha catturato su di sé le attenzioni delle big e potrebbe in estate lasciare Bergamo nonostante il contratto fino al 2027.