Mbappé, arriva il colpo di scena: "Non rinnoverà con il Psg". È rottura?

Kylian Mbappe sta seriamente riconsiderando il suo futuro al Psg . È la clamorosa indiscrezione lanciata da L'Équipe , che parla di una possibile decisione da parte dell'attaccante francese per lasciare Parigi . Il club parigino si prepara a ripartire dopo una stagione negativa , che ha visto l'ennesimo fallimento in Champions League , e l'intenzione è proprio quella di ripartire da Mbappé , viste le probabili partenze di Messi e Neymar .

Mbappé lascia il Psg? Ecco il colpo di scena

È da chiarire, però, se la volontà del club sia la stessa del giocatore. La situazione descritta da L'Equipé appare molto complessa, con Mbappé che avrebbe preso un'importante decisione. Nel suo nuovo contratto,firmato appena un anno, era stata inserita una clausola con la quale il giocatore potrebbe rinnovare unilateralmente di un altro anno, fino al giugno 2025 invece del 2024. Sembra, però, che Mbappè non voglia attivare questa clausola, mettendosi dunque in scadenza di contratto nella prossima stagione.

Mbappé non rinnova, lo scenario

L'entourage di Mbappé, contattato da L'Équipe, per ora non ha voluto esprimersi su queste indiscrezioni, mentre il Psg sembra ancora fiducioso di proseguire con l'attaccante francese. La situazione appare complicata: è infatti difficile immaginare una cessione in estate. Si potrebbe ricreare quanto già successo nel 2021, con il calciatore che chiedeva la cessione al Real Madrid e la società parigina che si è imposta fino a proporgli un rinnovo faraonico pur di farlo restare.