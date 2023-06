Messi dice no al Barcellona e rivela: "Andrò all'Inter Miami"

ROMA - Il sogno del Barcellona di riportare Leo Messi in blaugrana non si realizzerà. È stato lo stesso argentino campione del mondo (a fine contratto col Paris Saint Germain dove era arrivato due estati fa) a rivelare infatti la sua prossima destinazione in un'intervista concessa ai media catalani 'Mundo Deportivo' e 'Sport'. "Non tornerò al Barcellona, andrò all'Inter Miami" ha detto Messi, che proseguirà dunque la carriera nella Mls con la franchigia che vede fra i suoi proprietari l'ex centrocampista inglese David Beckham.