Scamacca tra mercato e vacanze: tifosi Roma in delirio sul post social

Nonostante sia reduce da un intervento al ginocchio, Gianluca Scamacca è uno dei giocatori più ambiti del calciomercato. L’ex centravanti del Sassuolo - oggi al West Ham - si sta godendo un periodo di vacanza prima di tornare al lavoro. Il calciatore ha postato sui propri profili social una foto in barca, e lo scatto non è passato inosservato agli occhi dei tifosi della Roma che hanno preso subito d'assalto il giovane attaccante che in passato ha avuto già modo di vestire la maglia giallorossa nelle giovanili.