"Mbappé e Psg tra riunioni e videochiamate, ma l'accordo rimane lontano"

PARIGI - Tra telefonate, videochiamate e contatti costanti, non si muove di molto la situazione di stallo tra Kylian Mbappé e il Psg. Se il giocatore è pronto a rispettare l'ultima stagione del proprio contratto senza però rinnovare, il club francese non vorrebbe perderlo a parametro zero e preferirebbe dunque venderlo nella prossima sessione di calciomercato. La telenovela, insomma, è appena iniziata e tiene col fiato sospeso non solo i tifosi parigini, ma anche, sparsi per tutta europa, i supporters delle squadre che potrebbero aggiudicarsi il vicecampione del mondo.