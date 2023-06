Brighton, Milner è il primo rinforzo per De Zerbi: è ufficiale

ROMA - Rinforzo per il Brighton di Roberto De Zerbi: arriva James Milner dal Liverpool. Il centrocampista si trasferisce a parametro zero dopo il termine del contratto che lo legava ai Reds. Con il Brighton il 37enne firmerà un contratto di un anno con opzione per un'ulteriore stagione. Alla naturale scadenza del proprio contratto con il Liverpool (il prossimo 30 giugno) Milner si unirà al Brighton. Sarà un'arma in più, anche a livello di esperienza per l'allenatore Roberto De Zerbi, che si appresta a vivere dalla panchina la prima stagione europea del Brighton, che si è qualificato per l'Europa League dopo aver raggiunto la sesta posizione in Premier League. Nel corso della propria carriera Milner ha vinto la Premier League, la Champions League, la FA Cup e la League Cup.