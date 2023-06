Esclusivo: a sorpresa spunta Pippo Inzaghi per la panchina Lecce

Sulla panchina del Lecce può finire a sorpresa Pippo Inzaghi , reduce dalla cavalcata fino ai playoff con la Reggina. Riformerebbe la coppia dei fratelli-allenatori in Serie A insieme a Simone e raccoglierebbe l'eredità di Baroni. Decisivo, in questo senso, un incontro che ci sarà nei prossimi giorni tra Baroni e Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce. Il tecnico, dopo la salvezza, sta ragionando: ha offerte dalla Serie B e non ha ancora sciolto la riserva sul futuro.

Pippo Inzaghi spunta per il Lecce, arrivato in Salento

Pippo, nel frattempo, è atterrato ieri sera (mercoledì) in Puglia con l'ultimo volo partito da Milano per Brindisi e la sua presenza non è passata inosservata. Vacanza o lavoro? O entrambi? Stando a quando risulta, la permanenza di Baroni a Lecce è tutt'altro che sicura e per questo Corvino avrebbe già alcuni nomi in mente per la successione. Tra questi, appunto, quello di Pippo Inzaghi.