Bellingham si prende il Real e la maglia di Zidane: "Un giorno speciale"

MADRID (SPAGNA) - È il giorno della presentazione per Jude Bellingham, che il Real Madrid ha acquistato dal Borussia Dortmund per una cifra monstre. E il primo giorno in 'blanco' ha un sapore speciale per il 19enne centrocampista inglese che alla corte di Carlo Ancelotti avrà la maglia numero 5 che fu di Zinedine Zidane, non uno qualsiasi.