Chi può spendere di più sul mercato in A? Napoli e Milan, colpi in arrivo

Che mercato sarà la sessione estiva 2023 che si aprirà il 1° luglio e durerà due mesi, per chiudersi (come è ormai tradizione) a campionato ben avviato? Cosa possono aspettarsi i tifosi dei maggiori club dalla lunga estate? Sarà una replica dell’asfittico 2022-’23, il primo con saldo attivo tra entrate (878 milioni) e uscite (851)? Oppure torneremo agli anni in cui la Serie A si collocava tra i net spenders europei, seppure con potenza di fuoco limitata rispetto alle corazzate di Premier? In linea di massima, la stagione appena conclusa ha regalato soddisfazioni sul fronte dei ricavi. Da un lato, tre squadre in finale, una in semifinale e una ai quarti garantiscono alla Serie A un volume di entrate Uefa (oltre 300 milioni in totale) come non si vedeva da moltissimi anni. In più, la riapertura degli stadi, dopo le restrizioni, ha regalato un’affluenza record. La Serie A ha attratto complessivamente 11,2 milioni di spettatori: +62% rispetto ai 6,9 milioni di un 2021-’22 falcidiato dalle capienze ridotte. A questi vanno aggiunti i ricchi incassi delle serate di Champions: circa 9 milioni a partita, per le milanesi, l’incasso dei turni a eliminazione diretta. Il problema è che molti club arrivano all’appuntamento in affanno, sotto la zavorra di strutture economiche molto appesantite, bilanci in perdita o parametri finanziari che destano allarme. Juventus, Inter, Milan e Roma devono pure rispettare i paletti del settlement agreement con l’Uefa, impegnandosi a portare il rapporto tra i costi della rosa e i ricavi sotto limiti prefissati, cioè sostanzialmente a pareggiare il bilancio entro pochi anni. Impresa non facile, per molti. Napoli e Milan, Atalanta e Fiorentina sono sicuramente in una posizione migliore rispetto a Juventus, Inter e alle romane, perché non hanno debiti e possono considerare l’equilibrio economico (cioè il pareggio di bilancio) un obiettivo realistico, in qualche caso già raggiunto.