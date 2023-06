Frattesi, è lotta di mercato: la Juve prova a superare la Roma e le altre

La Juve ci riprova . Davide Frattesi è sempre più chiaramente un obiettivo dei bianconeri per rinnovare e ringiovanire il centrocampo e la conferma viene dal nuovo incontro che gli uomini mercato della Continassa hanno avuto ieri con il Sassuolo. Si tratta del secondo appuntamento tra i due club , dopo quello di un decina di giorni fa, ed è la testimonianza evidente delle intenzioni juventine. La lotta per aggiudicarsi il gioiello dei neroverdi, reduce da un’ottima prova in Nazionale contro la Spagna, si fa quindi serrata. La Signora risponde infatti all’approccio significativo dell’ Inter e resta in corsa al pari di Milan , che ha in programma un meeting con il Sassuolo la prossima settimana, e la Roma , che vanta pure un 30% sulla rivendita del ragazzo . Il giocatore piace pure al Napoli e anche la Lazio lo sogna. L’impressione è che la corsa durerà per un po’ e che non si concluderà a brevissimo. Perché tutte le pretendenti sono impegnate principalmente con il dossier cessioni per fare cassa e perché il club emiliano non ha particolare urgenza di arrivare al traguardo, forte della possibilità di tenere aperta un’asta potenzialmente sempre più redditizia.

Frattesi, la Juventus vuole inserire alcuni giovani nell'affare

«Speriamo che Frattesi abbia sempre più pretendenti, ma non credo dipenda dalla prestazione con la Nazionale - ha sottolineato l’ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali, a margine dell’assemblea di Lega -. Abbiamo incontrato più squadre, non solo l’Inter, è normale. Per il momento non è stato fatto nessun tipo di accordo o passo avanti con nessuna società, questo è certo». Poi il dirigente ha fatto una puntualizzazione non secondaria: «Mi dispiace solo che Davide non abbia intenzione di andare in Premier League, visto che c’era una delle proposte più importanti. Adesso quindi gli affari si fanno in tre, non solo il giocatore o chi per esso. Per ora tutto rimane fermo, non abbiamo intenzione di fare accordi con nessuna società; abbiamo una proprietà forte come la famiglia Squinzi che ci permette di continuare con grandi campioni com’è Frattesi». La proposta arrivata dall’Inghilterra era quella economicamente più conveniente rispetto a quelle dei club italiani e quindi il Sassuolo prende tempo in attesa di rilanci, anche perché il giocatore ha escluso l’opzione estero. Dopo aver fatto il punto davanti alle telecamere, Carnevali ha quindi incontrato il responsabile dell’area tecnica della Juve, Francesco Calvo, ma l’impressione è che sia stata una chiacchierata interlocutoria. La valutazione di Frattesi è di 35 milioni; i bianconeri, che attendono di capire se Rabiot accetterà la proposta di prolungamento annuale, potrebbero inserire nell’affare giovani come De Winter, Barrenechea e Ranocchia. Serviranno necessariamente altri passaggi per provare ad arrivare al traguardo.

Huijsen blindato fino al 2027

La Juve, intanto, guarda al futuro facendo leva anche sui talenti già in casa. È ufficiale il rinnovo fino al 2027 di Dean Huijsen, difensore centrale olandese, classe 2005, uno dei migliori prospetti del vivaio bianconero. Arrivato a Torino dal Malaga nell'estate 2021, il ragazzo ha convinto tutti molto in fretta, tanto che Massimiliano Allegri lo ha coinvolto spesso nel lavoro della prima squadra, facendogli disputare due amichevoli nella pausa del Mondiali lo scorso dicembre. In stagione, Huijsen si è diviso tra Under 19 e Next Gen (che avrà come nuovo direttore sportivo Claudio Chiellini, al posto di Giovanni Manna, promosso in prima squadra), con le quali ha collezionato complessivamente 40 presenze segnando ben 10 gol. La Juve ora lo blinda per accompagnarne il percorso di crescita: il premio sarà la convocazione per il ritiro estivo e la tournée negli Stati Uniti con la prima squadra. Dean ha festeggiato la firma sui social: «Difendere la maglia bianconera è una grande responsabilità ma anche un grande onore. Sono entusiasta di continuare a farlo. Il sogno continua».