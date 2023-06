"Psg, niente panchina per Nagelsmann: scalzato da un big di Serie A"

Sfuma la pista Nagelsmann al Paris Saint-Germain e torna in auge il nome del tecnico del Bologna Thiago Motta. Lo riporta L'Equipe, secondo cui la trattativa tra il tecnico tedesco e il club transalpino si è bruscamente interrotta per decisione di entrambe le parti. Ora la pista più calda, secondo i media francesi, è proprio quella che porta a Thiago Motta, uno che a Parigi conoscono bene, per via dei suoi 6 anni di militanza al Psg tra prima squadra da calciatore e giovanili da allenatore. Oltre a Motta, ci sarebbero in lizza anche due spagnoli: Luis Enrique e Xabi Alonso.