Diretta Calciomercato: segui tutte le trattative LIVE

Il calciomercato comincia a entrare nel vivo. Tutti i club stanno avviando le trattative per rafforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Si prevede una sessione intensa che cambierà il volto alle formazioni che compongono il campionato di serie A e non solo, con le sirene estere pronte a ingaggiare i migliori fuoriclasse.

12:20

Brasile-Ancelotti, nuove conferme

Ulteriori conferme sull'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Oltre al recente annuncio arrivato proprio dal Brasile, UOL fa sapere che da inizio anno ci sarebbero già stati dieci contatti tra le parti e la federazione avrebbe incontrato quattro colonne della Nazionale - Casemiro, Alisson, Marquinhos e Danilo - chiedendo loro opinioni sull'idea Ancelotti. La CBF è disposta ad aspettarlo anche quando tra un anno scadrà il suo contratto col Real Madrid.

12:10

"Rabiot offerto al Barça"

“Adrien Rabiot è stato offerto al Barça nelle ultime settimane dato che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza". Lo scrive su Twitter il giornalista ed esperto di mercato, Gerard Romero. Una notizia che non trova conferme in Italia dato che l'intenzione della Juventus è quella di trattenere il centrocampista francese.

12:00

Bayern, preso un giovanissimo portiere

Colpo in prospettiva del Bayern Monaco: il club tedesco, infatti, ha ingaggiato il portiere australiano Anthony Pavlesic, anni 17, numero uno della nazionale juniores con radici croate, proveniente dall'accademia dei Central Coast Mariners alla NLZ.

11:50

Guardiola-Barcellona, cena per Gündogan

Cena a Barcellona tra l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, e il patron del club blaugrana, Joan Laporta. I due club sono in piena trattativa, come scrive il quotidiano spagnolo Marca, per Ilkay Gündogan che ha appena vinto la Champions League coi Citizens.

11:40

Il Real Madrid ha ingaggiato Joselu

Attraverso una nota ufficiale, il Real Madrid ha comunicato l'ingaggio di Joselu. L'attaccante, che già in passato ha vestito la maglia dei Blancos, nella stagione appena conclusa ha militato tra le fila dell'Espanyol con 16 reti in 34 presenze.

11:35

Lazio, la strategia di Sarri per Zielinski

La Lazio potrebbe fiondarsi su Zielinski, il quale ha un contratto col Napoli che è in scadenza nel 2024. Al calciatore piacerebbe tornare a lavorare con Sarri. Leggi tutto.

11:25

Pressing del Benfica per Di Maria

Il Benfica vuole ingaggiare Di Maria, attualmente svincolato dopo la fine dell'esperienza alla Juventus. Ci sono tre motivi su cui potrebbe far leva il club portoghese per convincere il campione del mondo. Leggi tutto.

11:15

Messi all'Inter Miami, ma c'è un accordo con l'Arabia Saudita

Il futuro di Messi è scritto: giocherà nell'Inter Miami. La pulce avrebbe sottoscritto anche un accordo di 25 milioni di euro con l'Arabia Saudita. Per i dettagli leggi qui.

11:05

Roma, possibile ruolo per Boniek?

Potrebbe esserci un ruolo per Boniek all'interno della Roma. I rapporti con i Friedkin è molto positivo e questo potrebbe spingere la proprietà statunitense a proporre all'attuale vicepresidente Uefa di proporgli un posto nel club. Leggi tutto.

10:50

Roma, Thiago Pinto lavora sugli esuberi

La Roma ha ceduto Tahirovic all'Ajax, generando una prima plusvalenza. Thiago Pinto continua a lavorare per piazzare gli esuberi. Leggi tutto.

10:35

Juve, Milik sempre più vicino

La Juve è sempre più vicina a strappare il sì di Milik. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante sarà acquistato a titolo definitivo per 7 milioni più 2 di bonus

10:25

Gli esuberi da piazzare in casa Lazio

Sono diversi gli esuberi da piazzare in casa Lazio, da Marcos Antonio a Cancellieri. Leggi tutto.

10:15

Napoli, gli attaccanti nel mirino se parte Osimhen

Il Napoli vuole tutelarsi qualora Osimhen dovesse andare via. Il club di De Laurentiis ha già la lista dei possibili sostituti dell'attaccante nigeriano