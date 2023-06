Zaniolo: "Ritorno in Italia? Non si può mai sapere..."

L'ex Roma, trasferitosi al Galatasaray lo scorso gennaio, si è espresso così sul suo futuro: "Ritorno in Italia? Ora sto bene in Turchia, ma con il mercato non si può mai sapere cosa accadrà. Mancini? Gli devo tutto, sarei molto felice se mi potesse allenare anche in un club".