Diretta calciomercato: segui tutte le ultime notizie di oggi LIVE

ROMA - Il calciomercato entra sempre più nel vivo. Tra le trattative concluse e quelle in dirittura d'arrivo, la Serie A e i campionati esteri si stanno dedicando all'allestimento delle prossime rose. Tutti i movimenti, i rumors e le trattative in corso della giornata (23 giugno)

Nel corso degli anni il Milan ha realizzato diverse cessioni "eccellenti". L'ultima quella di Tonali al Newcastle. Ma in precedenza ci sono stati altri "grandi colpi in uscita".

Il Bayern Monaco ha annunciato di aver ingaggiato Raphael Guerreiro. Il laterale portoghese ha firmato un contratto fino al 2026 ed arriva da svincolato dal Borussia Dortmund. Queste le prime parole di Guerreiro da nuovo giocatore del Bayern Monaco: "Quando è arrivata la chiamata dal Bayern, ha preso rapidamente questa decisione. Vestire la maglia di questo grande club è un onore per me. Con Tuchel ho lavorato insieme al Dortmund, lo apprezzo molto".

Il mercato della Juventus deve ancora aprire ufficialmente i battenti. In casa bianconera si riflette sui nuovi profili che servono per rinforzare la rosa, ma anche sulle possibili conferme e sulle eventuali uscite.

Sulla conferma di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana sono arrivate le parole del presidente Danilo Iervolino: "Lui è concentrato e convinto di restare, lo trovo molto energico come al suo solito. Io, come ho detto anche a lui, amo e proteggo le persone che stanno con me quando sono convinto che ci mettono cuore e passione come ce la mette lui. Confido in un'altra bellissima stagione della Salernitana. Sousa è l'allenatore giusto per questo", ha dichiarato il numero uno dei granata a LaPresse.

Roma, per N'Dicka prima giornata a Trigoria: "Grazie per il vostro entusiasmo"

Primo giorno in giallorosso carico di emozioni. Evan N'Dicka, secondo nuovo volto della Roma dopo Aouar, ha immortalato la sua prima giornata da giocatore della Roma con un post sul proprio profilo Instagram. "Grazie per il vostro entusiasmo e supporto. Daje Roma", il commento del neo difensore giallorosso.

Tonali al Newcastle influenza il mercato italiano: tutti i possibili intrecci

La cessione di Tonali al Newcastle ha stappato il mercato italiano. Con l'addio del numero 8 rossonero, il Milan darà l'assalto a Frattesi, obiettivo dell'Inter che si sente sicura della parola data dal Sassuolo (prima però occorre vendere Brozovic all'Al Nassr per avere liquidità). All'orizzonte si intravede una super asta per il gioiellino neroverde, chi offrirà di più vincerà. Il Milan proverà a disturbare l'Inter in un altro derby di mercato per Milinkovic-Savic (Juve defilata). E i nerazzurri potrebbero a loro volta disturbare il Napoli nella corsa all'olandese dell'Atalanta, Teun Koopmeiners.

Sudtirol, ingaggiato il centrocampista Lonardi

Rinforzo per il Sudtirol. Il club altoatesino ha ingaggiato il 24enne centrocampista Lorenzo Lonardi, nelle ultime tre stagione in Serie C con la Virtus Verona. Il duttile veronese, che può giocare anche come difensore centrale e mediano, ha firmato un contratto triennale con il Sudtirol.

Lecce, atterrato nel Salento lo svedese Almqvist

Con un annuncio sui propri canali social, il Lecce ha dato il benvenuto al "primo acquisto della nuova stagione sportiva". Si tratta dell'esterno offensivo svedese classe '99, Pontus Almqvist, proveniente dal FC Rostov a titolo temporaneo. Il giocatore è appena atterrato nel Salento.

Roma, Mourinho e Friedkin insieme in Portogallo

L'allenatore e il presidente della Roma si trovano entrambi in Portogallo. Il primo si trova da ieri in vacanza nella sua Setubal, il secondo è sbarcato con il suo aereo privato nel piccolo scalo executive di Cascais, località turistica poco lontana da Lisbona. Distanza tra i due? 55 chilometri. Mou e Friedkin mai così vicini, in ballo il rinnovo con la Roma.

