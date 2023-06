Effetto Tonali sul mercato: Frattesi all’asta, tutti gli intrecci

L’effetto Tonali porta una ventata carica di nuovi intrecci possibili, che attraversano il mercato delle big e rimescolano le carte che in qualche modo sembravano già date dal croupier. Il gong deve ancora suonare (il 1° luglio resta ogni anno che passa una data sempre più sulla carta, a cui si arriva con una manciata di colpi in entrata e in uscita già messi a segno e solo da depositare) e la Premier ha già bussato con i piedi alla Serie A . Nelle mani (l’immagine è sicuramente virtuale ma rende) gli 80 milioni (compresa una piccola quota di bonus) per portare a casa Sandro Tonali al quale è stato assicurato un contratto di sei anni a 8 milioni più bonus (sembra fino a 2 milioni l’anno). Con tutti i sì in tasca, il vertice tra il club rossonero e quello inglese, rappresentato dal ds Dan Ashworth e dal capo del dipartimento dell’area tecnica Steve Nickson, si è chiuso a metà del caldo pomeriggio milanese di ieri. C’era ovviamente anche Giuseppe Riso, il manager del giocatore, che ieri pomeriggio si è diretto verso Cluj, in Romania, dove Tonali è in ritiro con l’Under 21 che ieri sera è scesa in campo contro la Francia. Arriverà anche una rappresentanza dello staff medico del club inglese per sottoporre oggi l’ex mezzala del Milan (si può dire così) alla prima quota di visite mediche che saranno svolte probabilmente in due tranche : potrebbero anche proseguire nella giornata di sabato, Cluj è dotata di un centro medico attrezzato.

L’asta per Frattesi

Riso è l’uomo ponte con cui il Milan sta provando a dare corpo al primo effetto dell’affare Tonali. Piombare su Davide Frattesi (quotazione di mercato 40 milioni) e provare a scombinare i piani dell’Inter che non ha ancora la liquidità per spendere (servirebbe almeno che l’Al-Nassr chiudesse la trattativa per Brozovic, ma c’è ancora una distanza di sette milioni). Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stato un vero e proprio assalto con numeri importanti alla mano per provare a mettere in difficoltà l’ad neroverde Giovanni Carnevali (un uomo che sa ragionare ma difficilmente si fa irretire). Qualcosa di importante è successo, si è aperta una strada: il Milan ha soldi freschi e motivi per sentirsi in pole. L’Inter si fa forza di un accordo costruito con strette di mano e operazioni accessorie che al Sassuolo stanno molto a cuore (leggi Mulattieri e forse anche Fabbian). E la Juve è lì, in terza fila ma c’è. Qualcuno sostiene che se il Sassuolo dà una parola non se la rimangia facilmente. È quello che spera l’Inter. Ma le vie del mercato con i soldi in bocca possono diventare infinite. E l’operazione Tonali assegna al Milan un ruolo che 48 ore fa non sapeva né pensava di avere. Chi offre di più avrà Frattesi. E ora i rossoneri hanno da spendere.

Gli altri intrecci di mercato

È il motivo per cui il Milan prova a disturbare l’Inter anche su Milinkovic Savic (ma era un’opzione sondata da Maldini e quindi sembra meno prioritaria in questo momento). Anche per il Sergente, che ha estimatori in Inghilterra, c’è la Juventus più defilata. E a Milanello non mollano un altro cavallo molto apprezzato (non solo dall’altro defenestrato, Ricki Massara): parliamo di Loftus-Cheek del Chelsea. Servono 20-25 milioni per prenderlo. Ai Blues bisogna stare attenti perché questo è un Milan che di fronte alle offerte folli si siede e ragiona comunque. E il club londinese impazzisce letteralmente per Maignan, l’ultimo che il club rossonero toccherebbe: arrivano però sussurri di un possibile assalto da 80-100 milioni per il portiere francese... Per ora non è successo niente e i tifosi sospirano.

In tutto questo l’Inter non può crogiolarsi su presunte certezze e nel domino dei centrocampisti diventa elemento di disturbo rispetto al Napoli sulla strada che porta all’olandese dell’Atalanta Teun Koopmeiners. De Laurentiis si sentiva abbastanza tranquillo, senza concorrenti in casa: i sondaggi insistenti di Marotta e Ausilio possono far lievitare le pretese del club bergamasco. Insomma Tonali al Newcastle si sta rivelando un gran bell’innesco per accendere definitivamente il mercato della Serie A. Sulla prima casella c’è scritto Davide Frattesi: con la Roma che si frega le mani, dopo averlo seguito nelle due sessioni di mercato precedenti, e che ha il suo 30 per cento sulla rivendita da incassare. Se andasse così, parliamo di 12 milioni. Oro.