"Real Madrid, sfida al Milan per Arda Guler"

ROMA - Arda Guler è al centro di un vero e proprio vortice di mercato. Non è un mistero che il giovane talento turco del Fenerbahce sia nel mirino di numerosi top club europei: sul 18enne ci sarebbe da tempo anche il Milan ma, secondo quanto rivelato da Marca, il Real Madrid potrebbe accelerare in maniera decisa per aggiudicarselo. In un dettagliato elenco di pro e contro sull'acquisto di Guler da parte dei blancos, Marca si sofferma su un parallelismo con Odegaard che, arrivato giovanissimo, ha trovato poco spazio in una rosa molto affollata come quella del Real (situazione che lo stesso Guler potrebbe ritrovare), ma che ora è il "faro" del centrocampo dell'Arsenal.