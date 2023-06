Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Modric: ha firmato fino al 2024

MADRID - Adesso è ufficiale: Luka Modric resterà al Real Madrid per un'altra stagione . Il centrocampista croato, che aveva il contratto in scadenza, ha rinnovato con i Blancos fino al 2024 . La notizia era già nell'aria, dopo la decisione di Modric di declinare l'offerta milionaria dell'Al Hilal . Il club saudita aveva pronti 200 milioni a stagione , ma Modric ha preferito rimanere in Spagna.

Modric resta al Real Madrid: ora è ufficiale

Il club spagnolo ha annunciato l'ufficialità del rinnovo con un comunicato sul proprio sito: "Real Madrid C.F. e Luka Modric hanno trovato un accordo per prolungare il contratto del giocatore, che ora è legato al club fino al 30 giugno 2024. Luka Modric è entrato a far parte del Real Madrid nel 2012. Nelle sue undici stagioni difendendo la nostra maglia ha giocato 488 partite e vinto 23 titoli: 5 Champions League, 5 Coppe del Mondo per club, 4 Supercoppe europee, 3 campionati, 2 Coppe del Re e 4 Supercoppe di Spagna. Modri? ha vinto i più alti premi individuali nella sua carriera come giocatore del Real Madrid, tra cui il Pallone d'Oro 2018, il Premio Miglior Giocatore FIFA 2018, il Premio Giocatore dell'Anno UEFA 2017/18, e in questa stagione ha fatto parte della Coppa del Mondo FIFA / FIFPro XI per la sesta volta nella sua carriera".