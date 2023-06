"Il Bayern Monaco punta Kane: ecco la prima super offerta al Tottenham"

Priorità Harry Kane per il Bayern Monaco . Il club bavarese campione di Germania ha puntato con decisione sull'attaccante inglese del Tottenham . Come riporta la stampa britannica, il Bayern ha lanciato l'assalto al 29enne attaccante inglese degli Spurs .

Bayern Monaco, trattativa calda con il Tottenham per Kane

Kane è l'obiettivo primario del Bayern Monaco per dar peso e qualità al proprio reparto offensivo. Il club bavarese ha fatto partire l'assalto al bomber inglese del Tottenham. Come riporta The Athletic, il club campione di Germania ha già fatto pervenire una prima offerta ufficiale agli Spurs per Kane: 70 milioni di euro più bonus. Fase calda della trattativa sull'asse Bayern-Tottenham.