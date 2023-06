Diretta calciomercato: segui tutte le trattative del 28 giugno LIVE

Si accende la sessione estiva del calciomercato , tra sondaggi, cessioni, acquisti e affari in via di conclusione o già chiusi. Segui in diretta tutti le novità, tra indiscrezioni e ufficialità, sulle trattative della giornata (28 giugno).

10:55

"Juve, si pensa al ritorno di Romero"

Dall'Argentina non hanno dubbi: il club bianconero ha chiesto informazioni per l'ingaggio del campione del mondo, in passato un tesserato senza però mai scendere in campo. La trattativa non sembrerebbe semplice, visto che Romero ha un contratto con gli Spurs fino al 2026. (LEGGI TUTTO)

10:45

Inter, Brozovic ci ripensa e rilancia con l'Al Nassr

Ora Brozovic e l’Al Nassr sono più lontani rispetto a qualche giorno fa. Il croato ha chiesto tempo per riflettere e il suo entourage ha provato ad alzare la posta: non più un triennale da 20 milioni a stagione, ecco la nuova richiesta. (LEGGI TUTTO)

10:30

Arabia, Verratti riflette: offerta da 30 milioni a stagione

Il centrocampista azzurro valuta di lasciare Parigi dopo undici anni dal suo arrivo. Ha vissuto male le critiche e le contestazioni dell'ultimo periodo, l'Al-Hilal di Koulibaly intanto ha ribadido la sua proposta shock. (LEGGI TUTTO)

10:15

Lazio, ecco chi serve vendere: la lista

Il club biancoceleste deve fare i conti con l’indice di liquidità, che anche quest’anno è un parametro da tenere sotto controllo: prima di investire bisogna comunque cedere gli esuberi. (LEGGI TUTTO)

10:05

Baniya, la fiducia di Pirlo e il sogno della Serie A

Difensore centrale, 24 anni, gioca nel Karagumruk, allenato nella scorsa stagione dall’ex Juve, che da luglio guiderà la Samp. Ha il doppio passaporto: turco e italiano. E’ nato a Bologna ed è cresciuto nei baby del Verona. Il Sassuolo ha effettuato un sondaggio, così come si era mosso il Napoli. (LEGGI TUTTO)

9:50

Napoli, la situazione a centrocampo: Zielinski e le alternative

Zielinski vorrebbe restare, sogna il rinnovo, sa che ci sarà eventualmente da accettare le regole nuove di un club che ha fissato paletti al monte ingaggi e non intende più derogare. Il Napoli intanto pensa a cercarne un altro, ad esempio, qualcuno che gli somigli, che abbia talento da aggiungere ad una squadra già dotata. (LEGGI TUTTO)

9:40

"Umtiti, rescissione con il Barcellona. Poi Italia o Francia"

Rilanciatosi con la maglia del Lecce dopo una serie di stagioni contrassegnate da problemi fisici, Samuel Umtiti rientra a Barcellona ma non ci resterà: Il centrale francese non fa parte dei piani di Xavi. I blaugrana sarebbero pronti a concedergli la risoluzione del contratto in modo da abbassare il monte ingaggi mentre il difensore potrebbe accasarsi a zero altrove. Gli estimatori di Umtiti non mancano: il Lione sogna il suo ritorno e anche in Italia ci sarebbero diverse squadre interessate per quanto non siano arrivate proposte concrete. Offerte anche dall'Arabia Saudita, ma il difensore francese preferirebbe restare in Europa.

9:15

Lazio, Sarri aspetta Torreira

Ieri il vertice con Fabiani: si punta tutto sul regista ma servono almeno 8 milioni. Definito il piano mercato, ecco tutti gli obiettivi biancocelesti. (LEGGI TUTTO)

9:10

Juve, il retroscena sul rinnovo di Rabiot

Il rinnovo di Adrien, tanto voluto da Allegri, è ufficiale. Il colpaccio è firmato Giovanni Manna, neo direttore sportivo e responsabile del mercato bianconero, che in un blitz ha incontrato la mamma-agente Veronique. (LEGGI TUTTO)

9:00

Thuram all'Inter: la firma con papà Lilian

Contratto fino al 2028 a 6 milioni a stagione per il figlio d'arte, sbarcato ieri a Linate e poi atteso in viale Liberazione. C’era anche il padre Lilian, ex-difensore, ma soprattutto ex-avversario dell’Inter, con le maglie del Parma e della Juventus. (LEGGI TUTTO)

8:45

"Al-Hilal scatenato: lavora al colpo Verratti!"

L'Arabia Saudita fa spesa in Europa. Dopo l'ingaggio di Koulibaly e i pensieri su Gattuso nel ruolo di allenatore, dalla Francia, più precisamente dalle colonne dell'Equipe, arriva una notizia clamorosa: il club saudita ha messo nel mirino Marco Verratti, centrocampista del Psg e dell'Italia di Roberto Mancini. (LEGGI TUTTO)

8:35

Roma, Frattesi: l'incontro tra Tiago Pinto e Carnevali

Tra Roma e Sassuolo l’asse si rafforza. Ieri a Milano i due dirigenti hanno formalizzato l’accordo per il trasferimento dei giovani Volpato e Missori. E sull’ex diamante del vivaio, su cui i giallorossi vantano la proprietà del 30 per cento del cartellino, Tiago Pinto ha ribadito la sua posizione. (LEGGI TUTTO)

8:25

Juve a mille: il piano per Milinkovic

Dopo aver chiuso il rinnovo di Rabiot, i bianconeri sono pronti per un nuovo colpo a centrocampo. Assalto alla Lazio che potrebbe essere finanziato dalla partenza di Chiesa o dalla cessione degli esuberi (Zakaria, McKennie e Arthur). (LEGGI TUTTO)

8:20

Napoli, idea Tousart per Garcia: i dettagli

Il nuovo tecnico azzurro pensa a un centrocampista che ha già allenato nel 2019-2020 a Lione, una conoscenza utile per accelerare (eventualmente) il processo di integrazione. L'idea è uno scambio con Demme. (LEGGI TUTTO)