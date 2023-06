"Arsenal, offerta folle al West Ham per Rice: oltre 100 milioni di euro!"

Il mercato in Premier League è entrato nel vivo. Tra offerte super e fascino del campionato inglese dire di no diventa una missione quasi impossibile. Le società provano quindi a svaligiare la Serie A ma capita spesso, e per fortuna, che si svaligino anche a vicenda. È il caso dell'Arsenal che, secondo un'indiscrezione della Bbc, avrebbe appena fatto al West Ham un'offerta irrinunciabile per Rice.