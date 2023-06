Diretta calciomercato: Milan, visite mediche per Loftus-Cheek. Segui le trattative

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della giornata (29 giugno).

9:56

Juve, è il giorno di Timothy Weah: visite mediche in corso al J Medical

Tutti pazzi per Timoty Weah. L'esterno offensivo americano è pronto per iniziare una nuova avventura con la Juventus. Visite mediche in corso al J Medical, poi ci sarà la firma sul contratto. LEGGI TUTTO

9:50

Napoli, Le Normand nome nuovo per sostituire Kim

Napoli-Kim, siamo ai saluti. Il difensore sudcoreano è in procinto di salutare il club azzurro dopo solo una stagione in Italia. Per l'ex Fenerbahce la prossima destinazione sarà il Bayern Monaco. Tra le alternative in difesa, ecco un nome nuovo per la difesa del Napoli: è Robin Le Normand della Real Sociedad.

9:33

Juve-Giuntoli, è una corsa contro il tempo

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, deve ancora liberarsi dal club campione d'Italia per poter abbracciare la Juventus. Intanto oggi è in programma un nuovo contatto al telefono con il presidente De Laurentiis. LEGGI TUTTO

9:21

Roma, il piano di Pinto per Frattesi

Per arrivare ad agganciare Davide Frattesi, in casa Roma vige solo una condizione: via libera solo per 30 milioni. Il club giallorosso, infatti, non ha intenzione di partecipare ad aste per il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale. LEGGI TUTTO

9:16

Inter Miami, ufficiale: Messi ritrova il Tata Martino come allenatore

Gerardo "Tata" Martino è il nuovo allenatore dell'Inter Miami. Il 60enne allenatore argentino di Rosario ritroverà Lionel Messi, con il quale ha vissuto le esperienze al Barcellona e nell'Argentina.

9:09

Milan, visite mediche per Loftus-Cheek

In casa Milan è il giorno di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, proveniente dal Chelsea a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro, è atterrato ieri sera a Milano e questa mattina si è presentato alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche di rito. Seguirà in giornata la firma sul contratto. LEGGI TUTTO Guarda il video Milan, l'arrivo di Loftus-Cheek alle visite mediche

9:02

Fiorentina, Barone sul rinnovo di Castrovilli: "Ci stiamo lavorando"

In casa Fiorentina il rinnovo di Gaetano Castrovilli è un tema caldo. A tal proposito, ecco le parole del direttore generale viola, Joe Barone, ai microfoni di Italia 7: "Rinnovo di Castrovilli? Ci stiamo lavorando e quando saremo tutte e due le parti d'accordo potremo dire di aver raggiunto un obiettivo. Ci siamo seduti col suo agente, vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane se arriveremo ad un accordo. Ci sono degli obiettivi e delle tempistiche da rispettare, stiamo parlando del suo stipendio, noi la pensiamo in un modo ed il suo agente in un altro. Noi però crediamo in Gaetano perché è un giocatore della Fiorentina, ha avuto un importante infortunio e un grandissimo recupero".

8:04

Hellas Verona, c'è la firma di Baroni: contratto annuale con opzione per un'altra stagione

L'accordo era già stato trovato da qualche giorni, ieri sera la firma sul contratto. Marco Baroni sarà il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Per l'ex Lecce un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione. Si tratta di un ritorno di Baroni all'Hellas Verona in altra veste, avendo giocato come calciatore proprio nel club gialloblù.