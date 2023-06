La regione Emilia-Romagna protagonista del Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato

RIMINI - Il Calciomercato è ufficialmente iniziato. Rimini , per il quarto anno di fila, ha ospitato l’evento inaugurale del Calciomercato 2023/24 , organizzato da Master Group Sport e ADiSe, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. La serata ha aperto la sessione estiva del Calciomercato, evento patrocinato da Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro , che vede la Regione Emilia-Romagna ancora protagonista con grandi eventi di richiamo internazionale, ma anche decine e decine di appuntamenti che vedono protagoniste le comunità locali. L’appuntamento, patrocinato anche dal Comune di Rimini, rientra nel cartellone degli eventi sportivi , sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l'attrattività turistica.

Calciomercato a Rimini, ecco l'edizione speciale di 'Colpi da Maestro'

Nella suggestiva location del Grand Hotel Rimini l’edizione speciale di “Colpi da Maestro”, il talk show condotto da Sara Benci, giornalista di Sky Sport. Tanti gli ospiti d’eccezione che si sono susseguiti sul palco: dal Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, che ha celebrato i risultati straordinari del calcio italiano in questa stagione sportiva, ad Adriano Galliani, che ha ricordato il Presidente Silvio Berlusconi, ad Arrigo Sacchi, il maestro degli allenatori. Tanti i temi e gli aneddoti raccontati durante il talk show dai protagonisti di questa stagione: Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter che, con una cavalcata memorabile e non pronosticabile, ha conquistato la finale di Champions League, Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Calcio, una realtà importante, giunta al suo 10° anno di Serie A e che continua a sfornare giovani talenti, Pantaleo Corvino, direttore sportivo dell'Us Lecce e artefice della ricostruzione della prima squadra e della Primavera, oggi Campione d’Italia e Claudio Fenucci, amministratore delegato Bologna Football Club, dopo una stagione da record.

Calciomercato a Rimini, le parole di Bonaccini

A chiusura del talk show, il saluto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: “Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno l’evento di apertura del Calciomercato, un grande appuntamento atteso da tutti coloro che amano questo sport unico, in grado di regalare emozioni irripetibili. E che segna di fatto la riapertura della stagione del calcio italiano. Uno dei tanti, prestigiosi eventi sportivi che ospitiamo in Emilia-Romagna, in questa regione che sempre più conferma la propria vocazione di autentica Sport Valley, con un’attenzione allo sport davvero a tutto campo, da quello di base ai grandi eventi di richiamo internazionale. Un appuntamento diventato ormai una bella consuetudine, nel cuore della Riviera emiliano-romagnola, nella straordinaria cornice del Grand Hotel di Rimini, che quest’anno assume un ulteriore importante significato: la testimonianza della volontà di questa terra tenace e orgogliosa di non arrendersi, dopo le devastazioni dell’alluvione, e di ripartire ancora una volta, insieme alle nostre comunità".

Al termine della serata la consegna del Premio 'Colpi da Maestro'

Con l’occasione, inoltre, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha consegnato al Presidente Stefano Bonaccini parte del ricavato della finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter, destinato alle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione. Al termine della serata la consegna del Premio 'Colpi da Maestro', un premio ideato da Master Group Sport, novità assoluta di questa edizione e dedicato ai grandi maestri del calcio e del calciomercato. Quest’anno è stato destinato ai direttori sportivi che hanno conseguito i risultati migliori dalla Lega Pro al campionato di Serie A: Giuseppe Magalini, direttore sportivo dell'US Catanzaro, Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone Calcio, Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli. All’interno della Sala Tonino Guerra, inoltre, è stata allestita la mostra 'Paolo Rossi un ragazzo d’oro', realizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e patrocinata da Fifa, Coni e Figc, che racconta l’indimenticabile storia di Paolo Rossi. Presente, tra gli altri, anche Federica Cappelletti Rossi, neoeletta Presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica. Prossimo appuntamento a fine agosto all’Hotel Sheraton Milan San Siro per la chiusura ufficiale del Calciomercato.