Icardi al bivio del futuro: due opzioni su tutte

Mauro Icardi è ad un bivio: continuare l’avventura al Galatasaray dove ha convinto tutti a suon di gol o accettare i petrodollari dei club sauditi? Proprio in questi giorni l'attaccante argentino si sta confrontando con il suo entourage per pianificare il futuro, presumibilmente ancora all’estero. Il suo contratto con il Psg scade tra un anno e, come ogni estate, viene a più riprese accostato a Juve, Milan e Roma. Ovvero alle società della A in cerca di un rinforzo offensivo per la prossima stagione. Nelle scorse settimane, Maurito è stato avvicinato ad alcuni emissari di Riyad che gli hanno prospettato un progetto ricco e interessante, che lui ha registrato con il sorriso. Allo stesso tempo i turchi vorrebbero confermarlo, ma servirà trovare eventualmente la formula con il Psg visto il suo contratto a termine.