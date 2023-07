Mbappé, c'è un'altra big su di lui: ecco di chi si tratta

Il nome di Kylian Mbappè accende la fantasia di molti tifosi in giro per il mondo. Non c'è infatti solo il Real Madrid sulle tracce del campione francese del Psg. Vista la scadenza del contratto prevista nel 2024 e soprattutto la volontà di non rinnovare dell'attaccante con il club parigino, tante big gli hanno messo gli occhi addosso e sono pronte a fare le mosse giuste.